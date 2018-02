Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escala e assalta hipermercado

Homem, de 39 anos, detido em flagrante a roubar no E.Leclerc, em Valongo.

Por P.L.L. | 09:44

Um homem, de 39 anos, foi detido em flagrante pela PSP a roubar ferramentas do interior do hipermercado E.Leclerc, na rua Tristão Vaz Teixeira, em Valongo, esta segunda-feira de madrugada.



O ladrão escalou o edifício e entrou por uma das janelas do 1º andar. Atuou com um gorro passa-montanhas e luvas.



Ao que o CM apurou, foi o proprietário do espaço que deu o alerta. A PSP foi ao local e encontrou o homem na posse de rebarbadoras, discos de corte, chaves, martelos, entre outras ferramentas.



O suspeito, desempregado e residente em Alfena, foi levado a tribunal.