Escalador fica preso a 50 metros de altura

Homem foi salvo em Sesimbra.

06:00

Os Bombeiros de Sesimbra tiveram ontem de auxiliar um homem que ficou preso numa parede de escalada, a cerca de 50 metros do chão, junto à praia da Ribeira do Cavalo.



O escalador deixou fugir um cabo de segurança quando ascendia na parede e os amigos tiveram de pedir ajuda. Uma equipa de salvamento em grande ângulo dos bombeiros, a Polícia Marítima e a GNR, auxiliaram a descida do homem, que não ficou ferido.