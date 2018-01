Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escapa à prisão com pena suspensa após morte em rixa

Tribunal de Setúbal decidiu reduzir a acusação de homicídio qualificado que recaía sobre Jorge Piedade.

Por Sofia Garcia | 09:12

O Tribunal de Setúbal decidiu reduzir a acusação de homicídio qualificado, que recaía sobre o jovem Jorge Piedade, para um crime de ofensa à integridade física simples, agravada pelo resultado, e condenou o jovem a apenas um ano e 10 meses de prisão, com pena suspensa.



A autópsia ao corpo de António Sacôto revelou que a morte resultou do embate da nuca no passeio, junto ao café onde se deu a rixa entre a vítima de 43 anos e o arguido, na altura com 17, levando o tribunal a concluir que Jorge Piedade não teve intenção de matar, mas que agiu após ser provocado pela vítima e por um amigo deste.