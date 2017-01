Escapa à PSP após 2 quilómetros em contramão na autoestrada

A PSP está a investigar.



À chegada às portagens de Coina, o homem inverteu o sentido da marcha e entrou em contramão na A2. Conduziu cerca de dois quilómetros, até abandonar a viatura dentro do parque empresarial da Autoeuropa e fugir.A PSP está a investigar.

Um homem escapou à PSP do Seixal após uma fuga louca de automóvel na Autoestrada do Sul (A2), que incluiu um percurso de dois quilómetros em contramão.Uma brigada à civil abordou o condutor ao final da tarde de quarta-feira. O homem escapou a alta velocidade, entrando na A2 na zona de Fernão Ferro. Duas patrulhas da PSP lançaram-se no encalço do carro, um Volkswagen.Fonte da PSP disse aoque o trânsito foi interrompido na A2, no sentido norte-sul, para preservar a segurança dos outros automobilistas.