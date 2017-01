Escapam a incêndio em carro

"Quando chegámos ao local, já as chamas atingiam o habitáculo da viatura, que ardeu por completo", refere José Duarte, segundo comandante dos Bombeiros da Mealhada.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Dois jovens escaparam este sábado ilesos a um incêndio que destruiu por completo uma viatura que circulava na A1, próximo da Mealhada. O alerta chegou aos Bombeiros Voluntários da Mealhada às 12h40.Os dois ocupantes da viatura tinham iniciado a viagem em Coimbra e seguiam no sentido Sul-Norte.O condutor apercebeu-se de uma falha mecânica no carro e encostou na berma. As chamas rapidamente deflagraram e só teve tempo para retirar os bens do interior.