Escape gera incêndio e retira 150 de prédio em Valongo

Bebé de quatro meses entre os quinze habitantes feridos que foram assistidos no local.

Por Aureliana Gomes e Liliana Rodrigues | 08:43

Para proteger o carro de uma eventual mossa ao estacionar na garagem, um morador de um prédio na rua de S. Bartolomeu, Valongo, colocou uma esponja na parede. Ontem, ao início da manhã, parou a viatura com o tubo de escape quente encostado àquela proteção, que incendiou. O fogo alastrou-se, destruiu quatro carros e feriu 15 pessoas, entre as quais um bebé de 4 meses.



O alerta foi dado por volta das 08h00. Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram vários carros em chamas. "Ao todo, quatro carros foram totalmente tomados pelo fogo e mais de 20 ficaram danificados pelas altas temperaturas e pela densidade do fumo", explicou ao CM Bruno Fonseca, comandante dos bombeiros de Valongo. Após uma avaliação ao edifício, percebeu-se que um dos blocos, com 49 apartamentos, estava inabitável. "Apesar de não existir risco de o prédio ruir, consideramos que não há condições para os moradores regressarem a casa. Não há luz, água e o saneamento ficou danificado", referiu Delfim Cruz, comandante da Proteção Civil.



Avariado há vários meses, o alarme de incêndio não foi acionado. "Acordei com o fumo em minha casa. A minha preocupação foi descer e tocar nas campainhas", contou uma das moradoras ao CM. Das cerca de 150 pessoas que ficaram temporariamente desalojadas, apenas duas famílias pediram ajuda para serem realojadas. Os restantes moradores ficam em casa de familiares e amigos. A Polícia Judiciária esteve no local.



Homem queimado por fogo em anexo

Um homem de 60 anos sofreu queimaduras num incêndio no anexo de uma casa que alastrou à habitação, ontem de manhã, em Eira Vedra, na Lixa, Felgueiras. Cinco pessoas da mesma família estão temporariamente desalojadas.