Escarpa põe em perigo Marginal do rio Douro

Empreitada de especial "complexidade" tem um custo de quase um milhão de euros.

Por Ágata Rodrigues | 19.12.17

A Câmara do Porto cortou o trânsito na Marginal do rio Douro, junto à escarpa das Fontainhas, por razões de segurança, após a passagem da tempestade 'Ana' no passado dia 10. Em 2013, a instabilidade nesta escarpa levou a autarquia a realojar 30 famílias que moravam numa zona considerada muito perigosa.



Há 17 anos, um aluimento de terras deixou 250 pessoas desalojadas. Este corte de trânsito ocorre numa altura em que a autarquia liderada por Rui Moreira procedia a uma intervenção para devolver a segurança ao local. A circulação rodoviária "só será retomada quando for garantida a segurança. As consolidações das escarpas são obras de elevada complexidade e absolutamente fundamentais para garantir a segurança da cidade", justifica a Câmara Municipal.



No início da semana passada, após a passagem da tempestade 'Ana', a autarquia anunciou que iria cortar o trânsito na avenida Gustavo Eiffel no dia seguinte (terça-feira), para proceder a "trabalhos de estabilização" da escarpa das Fontainhas, devido à "existência de elementos instáveis", que foram identificados "na sequência da tempestade".



Na ocasião, a Câmara do Porto recordou que a empresa municipal de Gestão e Obras Públicas (GOP) tinha iniciado há um mês "a segunda empreitada de consolidação da escarpa", uma obra que representa "um investimento de quase um milhão de euros" e que "permitiu já a remoção de vegetação e do lixo acumulado".



Em dezembro de 2012, a Câmara do Porto, ainda liderada por Rui Rio, incluía no orçamento um milhão de euros para iniciar a consolidação da escarpa.