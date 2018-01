Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escola de Antuzede, Coimbra, evacuada devido a fogo

Fogo em cozinha destruiu equipamentos, mas não fez vítimas.

A Escola Básica do 1.º Ciclo de Antuzede, em Coimbra, foi esta quarta-feira evacuada durante 30 minutos devido a um incêndio na cozinha que não causou vítimas, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



"A escola foi evacuada como medida de precaução", disse a fonte do CDOS de Coimbra à agência Lusa, indicando que o fogo deflagrou pouco antes das 15h00 e "destruiu apenas alguns equipamentos" na cozinha anexa ao edifício principal da instituição.



O alerta para o incêndio, em território da atual União das Freguesias de Antuzede e Vil de Matos, foi transmitido ao CDOS às 15:00, tendo a ocorrência sido encerrada meia hora depois.



Estiveram no local elementos dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Bombeiros Voluntários de Brasfemes, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR, num total de 15 operacionais, apoiados por cinco viaturas.