Escola de condução deixa dois mil alunos a arder

Formandos da 'O Golfinho' fizeram queixas por burla.

09:18

As queixas não param de chegar à PSP de Setúbal, nomeadamente à esquadra da Bela Vista, e dão conta de que vários alunos da escola de condução O Golfinho - sediada no centro da cidade e com dois mil alunos inscritos - afirmam estar a ser alvo de burla, uma vez que a escola fechou portas no início deste mês sem dar quaisquer explicações.



Ao todo, segundo o Correio da Manhã apurou, já há cinco denúncias na PSP, apresentadas em apenas dois dias, contra os gerentes da escola de condução e, por isso, o caso já está a ser investigado. Ontem durante todo o dia, os alunos estiveram reunidos na escola e saíram insatisfeitos com o que lhes foi proposto.



José Manuel Pires, que se apresentou como diretor comercial, falou aos alunos inscritos na escola e garantiu-lhes que a mesma vai reabrir já na próxima semana.



O fecho repentino terá acontecido devido aos ordenados em atraso dos funcionários, que afirmam não serem pagos há mais de três meses. Uma das formandas lesadas, disse ao CM que não acredita em nada do que lhe foi dito. "Este homem é um vigarista. Nada do que nos disse faz sentido", acrescentou após a reunião na escola.



Face aos protestos dos alunos, José Manuel Pires terá passado uma declaração que comprova a inscrição dos formandos. O responsável afirma que foi criada uma empresa, a Prodigious Dreams, para garantir a continuação da escola de condução.



O CM contactou a escola mas não obteve resposta até à hora de fecho da edição.