Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escola em Rio Tinto obrigada a fechar por falta de funcionários

Só há uma funcionária a trabalhar esta segunda-feira.

12:55

A escola básica de Rio Tinto vai fechar esta segunda-feira à tarde por falta de funcionários. Uma das funcionárias da escola está doente e o estabelecimento de ensino ficou apenas com uma funcionária.



Esta escola funciona, normalmente, com apenas duas funcionárias, menos duas que o ano passado. Perante a falta de uma delas, os professores tiveram de ligar aos pais para irem buscar os alunos.



"A escola precisa de estrutura. Acredito que há poucos funcionários e, assim, fica complicado para lidar com os alunos", disse à CMTV um dos pais que teve de se dirigir à escola.



A escola em questão tem cerca de 70 alunos.



Desconhece-se, para já, se a escola voltará a funcionar amanhã.