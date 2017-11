Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escola fechada à tarde por falta de funcionários

Cerca de 70 crianças frequentam o estabelecimento de ensino, que tem duas auxiliares.

Por Ana Silva Monteiro | 09:05

Cerca de 70 alunos da Escola Básica de Santegãos, em Rio Tinto, Gondomar, ficaram sem aulas, ontem à tarde, por falta de funcionários.



Os pais das crianças foram alertados a meio da manhã de que teriam de ir buscar os filhos, porque uma das duas auxiliares que trabalham na instituição estava doente.



"Esta situação é complicada. Por acaso, tive disponibilidade para vir buscar a minha filha, mas se estivesse a trabalhar, tal como a mãe dela está, como é que ia fazer? A escola precisa de mais funcionárias, só duas não chega, como dá para ver", disse ao CM Roberto Carvalho, pai de uma aluna.



Durante a hora de almoço, os educadores e avós das crianças juntaram-se em frente à escola, revoltados. "A minha filha está a trabalhar e tive de ser eu a vir cá.



No ano passado, havia quatro funcionárias. Este ano, só com duas, é normal que esta situação se repita. Basta uma ficar doente que os alunos têm de ficar em casa", disse a avó de um aluno.



Sem certezas se haverá aulas nos próximos dias, os pais tentam encontrar soluções. "Uma funcionária disse que amanhã (hoje) deverá haver aulas. Mas, se a outra auxiliar continuar doente e não vier, os alunos vão continuar em casa. É muito complicado. Não posso deixar de trabalhar para ficar com o meu filho em casa", contou a mãe de outro aluno.



O Agrupamento de Escolas de Pedrouços, Maia, integra a escola de Santegãos e outras três escolas de Gondomar.



Esta autarquia tem 29 funcionários colocados nesses estabelecimentos. Contactada pelo CM, a direção do agrupamento não prestou qualquer esclarecimento.