Escola sobrelotada em Sesimbra vai dois anos para obras

Estabelecimento de ensino tem o dobro dos alunos previstos e salas pré-fabricadas com cobertura de amianto.

Por João Saramago | 09:04

A Escola Básica 2/3 Navegador Rodrigues Soromenho, em Sesimbra, vai ser requalificada e ampliada, num conjunto de intervenções com a duração de dois anos. O financiamento por parte dos Estado atinge os três milhões de euros.



Construída há meio século, a escola concebida para 300 alunos conta agora com o dobro, segundo informação divulgada pela câmara de Sesimbra.



O estabelecimento de ensino possui várias salas em pré-fabricados com cobertura de amianto, que não apresentam condições mínimas de conforto e segurança. A falta de salas de aula leva a que o próprio refeitório seja utilizado como espaço de aprendizagem.



A requalificação e ampliação da Rodrigues Soromenho era uma reivindicação antiga da comunidade escolar, associação de pais, Câmara Municipal e juntas de freguesia. Para a concretização desse objetivo foi dada o passo decisivo com a assinatura do contrato-programa entre a autarquia e o Ministério da Educação.



O município "olha para este acordo com toda a dinâmica e vontade", referiu o presidente da Câmara Municipal, Francisco Jesus, que garantiu todo o empenho e celeridade "para dotar a comunidade educativa de um equipamento que há tanto tempo merece".



Por sua vez, a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, disse que a obra "foi imediatamente assumida como uma prioridade".



O projeto de requalificação da escola é do arquiteto Ricardo Zúquete. Para a diretora do Agrupamento de Escolas, Ana Paula Neto, "a requalificação é um sonho de há muitos anos".