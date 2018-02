Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escolas de Campo Maior e Beja no top dos distritos do Alentejo

Diretores das escolas justificam os bons resultados com o trabalho feito pelos professores nos primeiros anos de aprendizagem dos alunos.

Por Alexandre M. Silva | 08:42

Na vila raiana de Campo Maior mora este ano a melhor escola pública dos distritos do Alentejo no ranking dos exames nacionais do Ensino Secundário. Os 170 exames efetuados pelos alunos, com uma média de 112,39 pontos, colocaram, pela primeira vez, este estabelecimento no primeiro lugar do pódio regional. Um motivo de orgulho para quem dirige o estabelecimento. A nível nacional, ocupa a 152ª posição entre 624 escolas.



"É uma enorme felicidade. Um conjunto de variáveis, como a aposta na base da formação no 1º ciclo, e empenho dos alunos, pais e professores, contribuíram para este resultado", frisa o diretor do agrupamento, José Emílio Pernas.

Os alunos são os verdadeiros protagonistas. Quem finalizou o 12º ano conseguiu entrar nos melhores cursos universitários.



João Azinhais está no Instituto Superior Técnico. A português teve 182. "É um orgulho, mas estes resultados são fruto de um processo contínuo de aprendizagem", diz.



João Carrasco também entrou no curso preferido, de multimédia e jogos digitais, no Politécnico de Leiria. "Este resultado é um grande presente para os trabalhos que todos os alunos tiveram".

Também o corpo docente é elogiado. "Houve um grande compromisso entre professores e alunos", enaltece Paulo Costa, professor de Português.



Nesta longa caminhada foi importante o apoio dos encarregados de educação e a melhoria das condições da escola. "Os nossos alunos foram bastante aplicados. Para este resultado também contribuiu o bom ambiente que aqui existe e o facto de a escola ter sido recuperada", refere o docente.



Alunos já chegam bem preparados à escola D. Manuel I

A escola D. Manuel I, em Beja, é a melhor pública do Alentejo no ranking do 9º ano, com média de 3,5 valores.



A diretora, Maria José Chagas, garante que esta classificação "resulta de um trabalho muito consolidado de todas as escolas do agrupamento. Os alunos do 3º ciclo que chegam aqui vêm extremamente bem preparados".