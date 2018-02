Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esconde remédios e espanca os pais

Homem, de 47 anos, vai ser julgado por maltratar idosos.

Por Isabel Jordão | 08:12

Um casal idoso foi torturado, agredido e ameaçado de morte em casa, durante vários anos, por um filho de 46 anos, que vai ser julgado, no Tribunal de Leiria, por dois crimes de maus-tratos.



O arguido, Rui Maria, está ainda acusado de ofensas à integridade física e ameaças, de que foi vítima uma irmã que tentou ajudar os pais.



Os idosos sofrem de doenças do coração e viveram um verdadeiro inferno às mãos deste filho, que é toxicodependente há 25 anos e está reformado por invalidez. Por várias vezes, exigiu o acesso às contas bancárias dos pais, reagindo com violência – atirando todo o tipo de objetos contra os pais - por tal lhe ser negado.



As agressões mais graves ocorreram em 2016, quando Rui Maria retirou à mãe os medicamentos que tomava para o coração. Devido à falta de medicação, a idosa desmaiou e caiu para o chão, ferindo-se na cabeça. Foi socorrida por uma filha, que acabou por ser agredida e ameaçada de morte pelo arguido.



Segundo a acusação, o arguido, após cortar a luz elétrica à moradia, "aproximou uma vela acesa" da cara da mãe e da irmã, dizendo-lhes: "suas bruxas, rezem, peçam perdão pelos pecados, esta noite vão morrer, vão arder na fogueira".



Quando a irmã pegou no telemóvel para pedir socorro, Rui Maria retirou- -lhe o aparelho das mãos, partiu-o no chão e de seguida queimou-o.



O pai também não escapou, tendo sido agredido com uma bengala e insultado. Noutra ocasião, tapou o nariz e a boca à mãe, com as mãos, e encostou-lhe uma faca ao pescoço.