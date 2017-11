Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escondiam cocaína que valia um milhão

Traziam droga em fundos falsos de malas. Seis detidos.

Por Silvana Araújo Cunha | 08:29

O homem tinha acabado de chegar ao aeroporto General Humberto Delgado, em Lisboa, quarta-feira, às 10h00. No fundo falso da mala escondia dois quilos e meio de cocaína em estado puro, que poderia render um milhão de euros. Foi detido em flagrante delito. Outros cinco ‘correios’ - que fariam viagens semelhantes - foram intercetados pela Polícia Judiciária (PJ) ao longo do dia, através de várias buscas desencadeadas no âmbito da Operação ‘Mulas Voadoras’.



A investigação ao grupo - que se dedicava à introdução de cocaína em Portugal, por via aérea, proveniente da América Latina - começou em novembro de 2016 e terminou com a detenção dos seis homens, com idades entre os 27 e os 63 anos.



A rede tinha base na zona do Grande Porto, onde distribuía a droga, principalmente em bairros sociais de Gaia. "Tinham um grupo de elementos que angariava correios, principalmente na zona do Minho", explicou Arnaldo Silva, coordenador de investigação criminal da PJ. "Foram apreendidos 28 telemóveis, cartões, quatro carros, sete mil euros em dinheiro, uma arma de alarme e documentos", concluiu o responsável.



Atuavam da mesma forma

No passado mês de julho, um dos ‘correios’ portugueses, da zona do Minho, foi detido na fronteira entre a Colômbia e o Brasil e transportava a mesma quantidade de droga apanhada desta vez, escondida também numa mala semelhante.



Maior operação do ano

O responsável da PJ pela Operação ‘Mulas Voadoras’ classifica-a como sendo "a maior" de 2017, até à data. Apesar de terem outra com mais quantidade de droga, esta vinha diretamente para "ser distribuída e comercializada" em Portugal.