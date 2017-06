Escrivã assume desvio de dinheiro do tribunal

Funcionária judicial confessa ter desviado 132 mil euros





A leitura do acórdão ficou já marcada para o dia 12 de julho, às 14h00. Maria de Fátima Carneiro reformou-se entretanto e por isso nunca chegou a ser alvo de qualquer processo disciplinar.



Maria de Fátima Carneiro foi entretanto declarada insolvente. Segundo o processo judicial devido ao negócio falhado na cosmética, a mulher acumulou dívidas de mais de 360 mil euros.



Os familiares e a amiga da arguida que receberam as transferências de dinheiro disseram no processo que não tinham conhecimento da origem do dinheiro. Maria de Fátima está em liberdade.



Maria de Fátima Carneiro, escrivã adjunta do Tribunal Cível do Porto, assumiu ontem que desviou 132 mil euros da 4ª vara cível, entre o final de 2011 e outubro de 2013. Ontem, no início do julgamento no Tribunal de São João Novo, no Porto, a arguida explicou que tinha avultadas dívidas. Seriam resultantes de um negócio falhado na área da cosmética."Só posso dizer que estou muita arrependida e envergonhada. Peço ao tribunal que me dê uma oportunidade para que possa seguir em frente e cumprir com as minhas obrigações", disse no julgamento a arguida de 58 anos.Face à confissão da escrivã adjunta, o coletivo de juízes decidiu prescindir as testemunhas arroladas no processo, sendo que nas alegações finais o advogado da arguida pediu que o tribunal tivesse em conta que se tratou de uma situação isolada. "Isto ocorreu num período específico da vida da arguida, não é desculpa, mas de facto as dívidas estiveram na base de tudo", disse o advogado.Segundo a acusação, Maria de Fátima apoderou-se de dinheiro depositado à ordem do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos de Justiça e que deveria ser entregue aos intervenientes processuais a título de devolução de taxas de justiça.