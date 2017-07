Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escutas a milionário tramam amigo polícia

António Freitas considerado culpado por ajudar magnata português em Boston.

Por João Tavares | 10:33

Convencido de que estava a falar com russos que lhe queriam comprar toda a frota pesqueira, o magnata português Carlos Rafael – há 40 anos radicado nos EUA – tinha perante si agentes federais, que filmaram e gravaram a conversa. O ‘rei do bacalhau’, como foi apelidado em terras norte-americanas, revelou na conversa que tinha um amigo no aeroporto de Boston que o ajudava a ‘lavar’ o dinheiro, transportando-o para Portugal. Esse amigo era o polícia António Freitas, agora condenado por branqueamento de capitais.



António Freitas, 47 anos, que trabalhava com o xerife local, estava destacado no aeroporto, tendo acesso a zonas restritas. Uma posição que o levou a receber de Carlos Rafael, dentro da casa de banho do aeroporto, um envelope com 15 mil euros, que trouxe para Portugal sem declarar, fugindo ao necessário controlo aeroportuário.



Esta terá sido uma das ocasiões em que Freitas terá ajudado o ‘rei do bacalhau’ a lavar o dinheiro que obtinha de forma ilegal, falsificando quotas de pescado e vendendo o peixe a uma empresa de Nova Iorque sem declarar os negócios. Vendas que terão ‘engordado’ uma enorme fortuna estimada em cerca de 150 milhões de euros.



As autoridades acreditam que pelo aeroporto de Boston terão passado 614 mil euros de forma ilegal, que tiveram como destino contas bancárias de Carlos Rafael em Portugal.



Os dois emigrantes portugueses foram julgados e ambos condenados em processos diferentes. Carlos conhecerá a pena de prisão aplicada no próximo mês e Freitas a 12 de outubro.



PORMENORES

5 anos de prisão

António Freitas incorre numa pena de prisão que pode ir até aos 5 anos, bem como ao pagamento de uma multa de 220 mil euros. O Ministério Público não terá pedido a expulsão caso seja condenado.



Recebe medalha

Freitas tinha sido condecorado no ano de 2012 com a Medalha de Honra do departamento prisional do Massachussets, após ter salvo um colega durante um tumulto na prisão.



33 barcos

Natural da ilha do Corvo, nos Açores, Carlos Rafael deu-se como culpado de conspiração, branqueamento de capitais e evasão fiscal. Dono de frota de 33 barcos, pode apanhar 20 anos.