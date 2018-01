Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escutas políticas do Marquês já foram ouvidas

Sócrates, Zeinal Bava e Santos Silva já têm acesso.

Por Débora Carvalho e Tânia Laranjo | 09:16

José Sócrates, o amigo Carlos Santos Silva e Zeinal Bava já ouviram as escutas políticas que fazem parte do processo Marquês. As conversas telefónicas não foram transcritas pelo Ministério Público para o processo por não terem relevância criminal.



O juiz Carlos Alexandre entende que as escutas políticas podem ser acedidas por todos os intervenientes processuais, entre os quais arguidos e assistentes - como é o caso de jornalistas.



A maioria das interceções telefónicas dirá respeito ao antigo primeiro-ministro, pelo que a defesa de Sócrates, a cargo dos advogados João Araújo e Pedro Delille, foi das primeiras a solicitar ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) a cópia desses ficheiros de áudio.



O Ministério Público solicitou ao juiz Carlos Alexandre que só no dia 19 decida o início da contagem do prazo para a abertura de instrução da Operação Marquês, alegando que a entrega de ficheiros informáticos de prova aos arguidos é demorada.



O MP acusou, ao todo, 28 arguidos, entre os quais o ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, apontado como o principal corruptor do antigo primeiro-ministro.