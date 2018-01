Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esfaqueada em roubo dentro de charcutaria

Ladrões, de 21 e 24 anos, atacaram dois estabelecimentos com um intervalo de apenas meia hora.

Por Miguel Curado | 08:28

Dois homens, de 21 e 24 anos, assaltaram esta terça-feira de manhã, em apenas meia hora, uma farmácia e uma charcutaria do concelho de Loures. A proprietária deste último estabelecimento chegou mesmo a ser golpeada na cara por um dos ladrões. A PSP apanhou-os algum tempo após os crimes.



Fazendo-se transportar num carro de marca Seat, os assaltantes começaram por atacar a farmácia Paula Costa, na Bobadela. Pouco após as nove da manhã, o detido mais velho entrou no estabelecimento, enquanto o mais novo ficou no carro. Com uma faca na mão, o ladrão ameaçou a dona da farmácia e uma empregada de limpeza e acabou por arrombar a gaveta da caixa registadora com recurso a uma tábua. O assaltante pegou na bandeja que continha 200 euros e fugiu.



Meia hora depois os dois ladrões atacaram a charcutaria Fumeiro, na rua de Loures, em São João da Talha, a cerca de dois quilómetros do local do primeiro assalto. Lucinda Santana, dona de uma mercearia ao lado da charcutaria, contou ao CM ter visto um dos ladrões no interior. "Depois de empurrar uma cliente, ele agarrou a dona Guiomar [proprietária da charcutaria, com cerca de 70 anos], pelas costas, e encostou-lhe a faca à cara. Enquanto gritava, para mim e para o meu marido, para sairmos, fez-lhe um corte e deixou-a a sangrar", explicou. O assaltante fugiu com 40 euros. A comerciante foi assistida no hospital de Loures.



A PSP agiu rapidamente e apanhou os dois ladrões ainda em São João da Talha. Ficaram logo detidos.



Sangue

Lucinda Santana, dona de uma mercearia ao lado da charcutaria assaltada, disse ao CM que a dona deste estabelecimento sangrou tanto, que ficou com um lenço todo ensanguentado.



Perdeu dinheiro

Na fuga da charcutaria Fumeiro, o ladrão que golpeou a dona na cara tentou, sem sucesso, roubar os brincos de uma cliente, e ainda deixou cair pelo menos uma nota de 10 euros na fuga.



Farmácia fecha

A Farmácia Paula Costa, a primeira a ser atacada pela dupla, fechou portas logo após o assalto. Agentes da PSP estiveram no interior a recolher vestígios dos ladrões, para o inquérito.