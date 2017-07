Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esfaqueada por acabar relação

Agressor está em preventiva.

Por F.G. | 09:51

O homem que esfaqueou a ex-companheira por esta ter terminado a relação, na Nazaré, já tinha antecedentes pelo mesmo crime e estava em liberdade condicional por outro processo.



O suspeito, de 41 anos, esfaqueou a mulher, de 43, quando se encontrava no porto de abrigo da Nazaré, atingindo-a com vários golpes em zonas vitais do corpo.



Foi socorrida junto ao edifício da Brigada Fiscal e transportada pelos bombeiros para o hospital.



O agressor está em preventiva.