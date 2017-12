Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esfaqueado nas costas por demora a estacionar

Procurador pede uma pena exemplar para um dos arguidos por tentativa de homicídio em Vila Nova de Gaia.

Por Nelson Rodrigues | 08:43

Mário Cardoso, 51 anos, está atualmente numa cadeira de rodas. Deixou de poder trabalhar no restauro de móveis e vive numa clínica de reabilitação. Está visivelmente debilitado e a sua família está a passar por dificuldades, depois de ter sido esfaqueado numa rixa de trânsito, a 21 de outubro de 2016, em Vila Nova de Gaia. Os agressores estão em prisão preventiva e, nas alegações finais, o procurador pediu a condenação de um deles por tentativa de homicídio.



"Se numa situação de trânsito destas, que acontece todos os dias, as pessoas usassem violência, então vivíamos uma guerra civil. O que fez foi muito grave e a sociedade tem de entender que não pode acontecer. A pena não é só para os arguidos. É também para a sociedade", disse o magistrado do Ministério Público a Diogo Espírito Santo, de 18 anos, arguido que usou uma faca com lâmina de 21 centímetros e espetou nas costas da vítima, perfurando-lhe um pulmão. "Em décadas da minha profissão, nunca vi tal coisa. É tão novo e estragou a sua vida de uma forma incompreensível. Deu uma facada apenas porque o carro que estava à frente do táxi em que seguia estava a demorar a estacionar", referiu ainda o procurador.



Para o outro arguido, Carlos Morais, de 30 anos, o procurador pediu a condenação, mas por ofensas à integridade física.



A vítima, que tem assistido ao julgamento no Tribunal de Gaia, foi golpeada quando ajudava uma viatura a estacionar, na rua Cândido dos Reis.