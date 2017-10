Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esfaqueado pela namorada morre

Apesar de se tratar de um casal jovem, eram conhecidos diversos casos de violência doméstica.

09:53

Luís Filipe Rodrigues, de 22 anos, que na terça-feira foi esfaqueado no pescoço pela namorada, de 21, em Estorãos, no concelho de Fafe, morreu ontem ao fim do dia, na Unidade de Cuidados Intensivos do hospital de Guimarães.



A jovem, que terá agido em legítima defesa e que se encontra em liberdade, será hoje ouvida pelo Ministério Público.



