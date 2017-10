Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esfaqueado teve "uma morte gratuita”

Homicidas condenados a 17 e 18 anos e meio de prisão.

Por Nelson Rodrigues | 08:56

José Cravo Oliveira, de 45 anos, foi espancado à coronhada, esfaqueado três vezes e atirado, ainda com vida, para o fundo de um poço, onde acabou por morrer afogado. O crime ocorreu a 17 de dezembro do ano passado, em Veiros, Estarreja, e os dois homicidas foram ontem condenados a 17 e a 18 anos e seis meses de prisão no Tribunal de Aveiro.



A pena mais pesada foi aplicada a Orlando Rocílio, de 23 anos, que em tribunal tinha negado qualquer participação nos factos.



Já o seu cunhado, Miguel Monteiro, da mesma idade, que confessou o crime - mas que referiu que atuou em legítima defesa, por estar a ser ameaçado pela vítima com uma espingarda -, apanhou a pena de 17 anos.



"O senhor Cravo morreu às vossas mãos depois de ser agredido com uma violência tal que a arma até se partiu. Agiram com frieza de ânimo e com desprezo pela vida humana. Este foi um crime chocante. Mataram de forma gratuita. É uma crueldade o que fizeram", disse a juíza na leitura do acórdão.



Os arguidos, que estão presos, estavam acusados de profanação de cadáver e posse de arma proibida, mas foram absolvidos desses dois crimes.



PORMENORES

Diz que atuou sozinho

Durante o julgamento, Miguel Monteiro referiu que atuou sozinho. No entanto, os juízes desvalorizaram a versão. "A vítima era corpulenta, muito mais que o senhor Miguel. Logo, não o conseguiria colocar no poço sem ajuda do seu cunhado Orlando", referiu a magistrada.



Andou na carroça

Antes do crime, os arguidos tinham estado com a vítima em dois cafés de Veiros, onde ingeriram bebidas alcoólicas e onde discutiram depois de José Cravo ter andado na carroça de Miguel Monteiro.