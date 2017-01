Esfaqueados e um agredido em confronto

Teve de ser conduzido ao Hospital Amadora-Sintra, a mesma unidade hospitalar onde, minutos depois, deram entrada pelos próprios meios dois esfaqueados no decorrer da mesma rixa.

Dois homens foram esfaqueados esta segunda-feira, e outro espancado, na sequência de uma rixa que envolveu mais de 30 homens no centro do bairro da Cova da Moura, Amadora.A PSP foi chamada pelas 04h45 da madrugada, após denúncia de que havia disparos e tentativa de arrombamento de um café na rua Principal.À chegada, investigadores viram um homem a fugir com uma arma de fogo, que escapou. Outro homem relatou ter sido espancado a murro e pontapé por um grupo de agressores.