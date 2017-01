Esfaqueia taxista em roubo violento

A empresa Táxis Filipe foi alvo de um assalto semelhante há cerca de um ano. Na altura tentaram roubar o veículo e agrediram o taxista a murros e pontapés. O assaltante continua a monte e a investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária de Braga.



"Felizmente o nosso taxista está livre de perigo. Já foi operado e agora está a recuperar. Claramente foi um grande susto, depois de ter sido esfaqueado e ameaçado com uma arma de fogo", revelou a mesma fonte.A empresa Táxis Filipe foi alvo de um assalto semelhante há cerca de um ano. Na altura tentaram roubar o veículo e agrediram o taxista a murros e pontapés. O assaltante continua a monte e a investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária de Braga.

A viagem de táxi começou pelas 21h50 em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo, e terminou cerca de dez minutos depois, em Darque, no mesmo concelho. O cliente ameaçou o taxista com uma arma de fogo e esfaqueou-o no pescoço. Tentou roubar o táxi, mas foi traído pela travagem automática, que bloqueou o veículo. Acabou por fugir. A vítima já foi operada e está a recuperar.A primeira reação da vítima, abandonada no local, foi ligar para a empresa de táxis. "Ele ligou para o escritório todo desorientado a pedir ajuda. Alertámos de imediato as autoridades", contou aofonte da Táxis Filipe.Quase ao chegar ao local do assalto, na rua da Seca, onde estava o taxista, o gerente da empresa passou por uma ambulância do INEM que regressava de uma emergência e gritou por ajuda. O taxista, com cerca de 40 anos, foi socorrido de imediato e transportado para o Hospital de Viana do Castelo, onde ainda permanece, após ter sido sujeito a uma cirurgia.