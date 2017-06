Esfaqueiam para roubar 30 mil euros

Correio da Manhã que o homem terá sido esfaqueado num braço quando procurava defender-se do ataque.



Apesar de ter sido ameaçado com uma arma de fogo pelos assaltantes, que lhe exigiram que entregasse as chaves do Mercedes, o empresário conseguiu evitar o roubo da viatura. Já não lhe foi possível, no entanto, impedir que os quatro ladrões lhe abrissem a viatura apoderando-se de uma pasta contendo, pelo menos, 30 mil euros.



Os assaltantes escaparam na viatura que já traziam. A vítima acabou por ser ajudada por populares que passavam e que chamaram a PSP e uma equipa do INEM.



O empresário teve de receber assistência hospitalar. A Polícia Judiciária está a investigar o assalto e as agressões.



Fonte policial explicou aoque o homem terá sido esfaqueado num braço quando procurava defender-se do ataque.Apesar de ter sido ameaçado com uma arma de fogo pelos assaltantes, que lhe exigiram que entregasse as chaves do Mercedes, o empresário conseguiu evitar o roubo da viatura. Já não lhe foi possível, no entanto, impedir que os quatro ladrões lhe abrissem a viatura apoderando-se de uma pasta contendo, pelo menos, 30 mil euros.Os assaltantes escaparam na viatura que já traziam. A vítima acabou por ser ajudada por populares que passavam e que chamaram a PSP e uma equipa do INEM.O empresário teve de receber assistência hospitalar. A Polícia Judiciária está a investigar o assalto e as agressões.

O que achou desta notícia?







81.8% Muito insatisfeito

81.8% 9.1%

9.1% 9.1%

9.1%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







81.8% Muito insatisfeito

81.8% 9.1%

9.1% 9.1%

9.1%

Muito satisfeito pub

Um empresário de 38 anos foi esfaqueado num braço por um grupo de quatro assaltantes que, ao final da noite de terça-feira, lhe roubaram do interior do automóvel uma pasta contendo cerca de 30 mil euros numa rua de Agualva, Sintra.O crime ocorreu pelas 23h00, na rua General Joaquim Filipe Néri Delgado. A vítima conduzia um carro, de marca Mercedes quando, repentinamente, os quatro homens lhe atravessaram uma viatura à frente, travando-lhe a marcha. Mal se apercebeu de que estava a ser assaltado, o empresário saiu do carro, com as chaves da viatura nas mãos.Foi rapidamente rodeado e, apesar de ainda ter tentado falar com os quatro assaltantes, foi rapidamente agredido a murro e pontapé.