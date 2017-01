Esmagado na estrada por condutor em fuga

O acidente obrigou ao corte daquele troço do IC5 durante cerca de quatro horas para remoção do cadáver, do carro e limpeza da via. À hora do acidente estava um forte nevoeiro, o que terá prejudicado a visibilidade dos condutores.



O corpo de Rui Mendes foi levado para Bragança para ser autopsiado. Os resultados deverão ajudar a perceber os contornos do acidente.

Além dos bombeiros e da GNR esteve também no local a ambulância SIV de Mogadouro. O desastre está a ser investigado pelo Núcleo de Acidente de Viação da GNR de Bragança.



Rui Mendes, de 51 anos, perdeu a vida num brutal acidente esta quinta-feira de manhã no IC5, perto da localidade de Duas Igrejas, em Miranda do Douro. Ao que tudo indica, a vítima despistou-se e conseguiu sair do carro, mas terá sido colhida mortalmente por outro veículo que fugiu do local sem prestar auxílio à vítima.O alerta foi dado às autoridades pelas 07h00 por um condutor que se apercebeu de um corpo na estrada. Quando os bombeiros chegaram, verificaram, segundo Luís Raposo, dos voluntários de Miranda do Douro, "que havia uma viatura imobilizada na berma da estrada após ter embatido várias vezes nos rails de proteção"."A dois, três metros do carro encontrava-se a vítima, deitada no chão de barriga para cima, com ferimentos visíveis no crânio e que devido a esses ferimentos já não foi possível efetuar manobras de reanimação", disse o mesmo bombeiro. Parte do corpo da vítima ficou esmagada.