Esmagado por vaca de 200 quilos

Ferido com gravidade levado de helicóptero para o Hospital de Vila Real.

Um homem de 42 anos sofreu ferimentos graves, ontem à tarde, depois de ter sido esmagado por uma vaca de cerca de 200 quilos.



A vítima estava num concurso pecuário de raça barrosã, no parque de lazer do Torrão da Veiga, em Salto, Montalegre, quando teve uma quebra de tensão e desmaiou.



O animal caiu em cima do homem que ficou ferido no tórax e partiu duas costelas. Foi levado de helicóptero para o Hospital de Vila Real.