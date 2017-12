Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espaço Familiar ajudou 99 famílias desde julho

O espaço foi criado em parceria com a Fundação Infantil Ronald McDonald e está a funcionar há cinco meses.

Por Sónia Trigueirão | 08:37

No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o primeiro ‘Espaço Familiar Ronald McDonald’ de Portugal, inaugurado a 12 de julho, já acolheu 99 famílias. O espaço foi criado com o objetivo de apoiar as famílias das crianças que têm de ficar internadas na unidade e faz parte do programa da Fundação Infantil Ronald McDonald em Portugal.



Tânia Graça, 37 anos, de Azeitão, no concelho de Setúbal, tem o filho bebé internado há cerca de um mês no hospital e é uma das utilizadoras deste espaço. Ao CM, explicou que é como uma "lufada de ar fresco", que lhe permite descansar e estar com a outra filha como se estivesse em "família" e longe do ambiente do hospital.



Celeste Barreto, diretora do serviço de Pediatria do Hospital de Santa Maria, afirmou ao CM que "aquele lugar, além de dar apoio às famílias, possibilita aos profissionais sentir que estão a humanizar o serviço que prestam".



Ana Patacho, da Fundação Infantil Ronald McDonald, explicou por sua vez que naquele lugar "as famílias podem tomar banho, lavar a roupa, descansar e ver televisão, como também tomar um café ou uma refeição mais completa, num ambiente que parece mais a sua casa".

Segundo Ana Patacho, a fundação, além do ‘Espaço Familiar’, tem ainda duas casas para apoiar famílias - uma no Porto, inaugurada a 20 de novembro de 2013, no perímetro do Hospital de S. João e outra em Lisboa, inaugurada a 3 de junho de 2008, junto ao Hospital Dona Estefânia. As duas casas já acolheram, de forma gratuita, 1700 famílias carenciadas de crianças que têm de fazer tratamentos médicos.