Espalha terror em seis assaltos com seringa

Ladrão, de 37 anos, atacou entre os dias 3 e 13 deste mês.

Por Miguel Curado | 09:37

Foram dez dias (entre 3 e 13 de janeiro), de verdadeiro terror para quem passou no centro da Amadora. Um ladrão, de 37 anos, de faca e seringa em punho, fez seis roubos a rapazes, entre os 18 e os 22 anos, a quem roubou todos os pertences. Só foi parado após uma investigação da PSP. Já está em prisão preventiva.



Apesar de não ter cadastro criminal, o assaltante é um velho conhecido da PSP. Desempregado, vive em exclusivo dos assaltos que vai cometendo. A vaga de crimes que agora o levou à cadeia, começou a 3 de janeiro. Os roubos eram feitos sempre ao final da tarde, na freguesia de Mina, correspondente ao centro da cidade da Amadora.



O ladrão emboscava os jovens em ruas de pouco movimento, começando por lhes pedir um cigarro ou uma quantia em dinheiro. Face à recusa, apontava uma faca, para exigir dinheiro e telemóveis. Se as vítimas reagissem, o assaltante apontava-lhes uma seringa com agulha.



Em apenas dez dias, foram feitos seis assaltos. A Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Amadora tomou conta do inquérito e conseguiu a emissão de mandados de detenção por um juiz de instrução criminal.



Os mesmos foram cumpridos na passada terça-feira, tendo o assaltante sido apanhado na Amadora.



Presente a tribunal, recolheu em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Caxias, em Oeiras, onde vai aguardar julgamento.



PORMENORES

Sem trabalho

Desempregado e a viver dos crimes que ia efetuando, o ladrão vendia os bens roubados a recetadores. A investigação da PSP prossegue, procurando apurar com exatidão o circuito usado pelo assaltante.



Patrulhas já o conhecem

Os agentes da PSP da esquadra da Mina, na cidade da Amadora, já conheciam o assaltante, agora preso. O homem andava com frequência nas ruas do centro da cidade e, sempre que podia, roubava.



Investigadores na rua

A rápida vaga de crimes praticada pelo homem de 37 anos levou a Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Amadora a iniciar rapidamente o inquérito. As brigadas de investigação saíram à rua, recolheram provas, e identificaram o ladrão.