Espalham gasolina e incendeiam casas

Os moradores do bairro uniram-se, durante a madrugada, para combater o fogo com baldes de água, até à chegada dos bombeiros. "Quando o meu filho, de 18 anos, se apercebeu das chamas, pensava que eu tinha morrido. O pânico lançou-se no bairro e os moradores temeram pela vida", contou Maria de Fátima. Um deles diz ter ouvido passos apressados momentos antes do fogo, mas os incendiários fugiram de imediato. A investigação está a cargo da Polícia Judiciária.

Quatro casas, em dois prédios, foram incendiadas, ontem de madrugada, no bairro do Balteiro, em Vila Nova de Gaia. Minutos depois, a carrinha do filho de uma das lesadas no incêndio apareceu queimada, no bairro de Vila D’Este. Na origem dos crimes terá estado uma vingança."Se não fosse o cheiro da gasolina, morríamos aqui todos. A carrinha do meu filho, estacionada à porta de casa, também apareceu queimada. Não entendo por que lhe querem fazer mal", contou ao CM Maria Carmelina, mãe do proprietário da carrinha, acrescentando que não conhece inimigos ao filho.Os incendiários conseguiram entrar nos apartamentos, pelas 03h00 da madrugada, porque as casas tinham a fechadura estragada. Regaram duas portas com gasolina, atearam o fogo e partiram para o segundo alvo, metros ao lado. Com o mesmo método, incendiaram também duas portas. Daí, terão seguido para o bairro de Vila D’Este, onde a carrinha apareceu queimada. Ficou totalmente destruída.