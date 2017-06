Espanca a namorada e gerente em assalto

A advogada de defesa pediu uma pena suspensa.



Além do assalto à pizzaria da praia da Barra, o arguido é suspeito de estar envolvido noutros ataques violentos relacionados com furtos e agressões.A advogada de defesa pediu uma pena suspensa.

Entrou na pizzaria Brazão, onde trabalhava a namorada, e foi direto ao balcão. Pegou na pá de tirar as pizzas do forno e agrediu o responsável do estabelecimento e os funcionários - entre eles, a sua companheira -, que foram em socorro do gerente. Abílio Araújo, de 31 anos, conhecido pela alcunha de ‘Metralha’, tinha saído da cadeia nove meses antes. Roubou 1200 euros e fugiu no carro da namorada. Foi detido dias depois, por outros crimes menores. Agora, o Ministério Público pede uma pena de prisão severa para o ladrão, que já foi condenado nove vezes pelo mesmo tipo de crimes.Tudo aconteceu a 29 de agosto do ano passado, na praia da Barra, em Ílhavo. Pouco depois do assalto, ‘Metralha’ despistou-se numa rotunda e ainda tentou fugir a pé, mas foi capturado pela GNR. O procurador de Ílhavo mandou libertá-lo. Dias depois, foi detido no cumprimento de um mandado judicial, por outros crimes, e ficou em prisão preventiva.‘Metralha’ está ser julgado no Tribunal de Aveiro. Confessou o crime e disse que está arrependido. No entanto, não convenceu a procuradora. Esta considerou que ‘Metralha’ tem "um problema de atitude seríssimo" e que, apesar de ter confessado alguns factos, atribuiu sempre a culpa a outras pessoas.