Espanca grávida e quatro filhos menores

A GNR foi à procura do agressor, que não estava em casa. Foi encontrado mais tarde e apenas identificado por não ter sido apanhado em flagrante delito. Tem já antecedentes criminais por vários furtos, mas nenhuma queixa de violência doméstica.A mulher e as crianças receberam ajuda do Gabinete de Apoio à Vítima. O caso vai agora ser investigado pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas da GNR.