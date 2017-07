Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espancada em roubo de fio de ouro

Crime ocorreu pelas 19h40 de terça-feira em Cascais.

Por M.C. | 08:46

Uma mulher de 52 anos foi agredida a murro, com extrema violência, por um homem que a atacou em plena via pública, em Bicesse, Alcabideche, Cascais, para lhe roubar um fio em ouro com medalha.



O crime ocorreu pelas 19h40 de terça-feira.



O agressor, aparentando ter 25 a 30 anos, e que atacou de cara descoberta, cruzou-se com a vítima num local ermo de Bicesse.



Sem dizer nada, o assaltante desferiu-lhe vários murros na cara, o que deixou a vítima prostrada e incapaz de evitar o roubo do fio.



A GNR investiga.