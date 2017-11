Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espancado junto a bar por não pagar a conta

Estabelecimento não tinha pagamento automático e o cliente recusou ir levantar dinheiro à rua, em Aveiro.

Por Francisco Manuel | 08:13

Um jovem luso-venezuelano de 28 anos foi brutalmente agredido pelo porteiro de um bar e quatro outros homens por se recusar a levantar dinheiro no multibanco para pagar uma despesa de 40 euros.



Os factos ocorreram na madrugada de 5 de novembro de 2014 e chegaram agora a julgamento no tribunal de Aveiro.



O porteiro do bar, no centro da cidade, e quatro supostos clientes respondem pelos crimes de ofensas à integridade física, coação e roubo. Perante o coletivo de juízes, ficaram em silêncio.



Segundo o Ministério Público, cerca das 05h45, o luso-venezuelano dirigiu-se à caixa para pagar a conta através do sistema multibanco.



Nessa altura, foi informado de que o estabelecimento não dispunha desse sistema de pagamento pelo que teria de ir ao exterior levantar dinheiro na caixa ATM próxima do local.



Os ânimos exaltaram-se e um dos arguidos terá então agarrado o cliente pelo pescoço, levando-o para a rua, obrigando-o a ir com ele até à caixa de multibanco.



O jovem recusou-se a levantar o dinheiro e foi agredido com murros e pontapés, caindo ao chão. Apesar de ter ficado prostrada no chão, sem reação, a vítima continuou a ser agredida com murros na face e pontapés no corpo.



Nessa altura, um dos arguidos tirou a carteira do bolso do cliente e retirou dali o cartão multibanco, e exigiu que o luso-venezuelano, ferido, levantasse os 40 euros e lhes entregasse.



Os arguidos foram identificados através da videovigilância da caixa ATM.