Espancam para roubar quatro mil euros

Distribuidor de tabaco agredido por três assaltantes armados.

Por Miguel Curado | 09:55

Um funcionário de uma empresa de distribuição de tabaco foi espancado por três assaltantes, à saída de um café na Amadora, tendo sido ameaçado com uma caçadeira para entregar 4 mil euros e vários volumes de tabaco.



O crime ocorreu pelas 09h45 de quinta-feira, na praceta D. João de Almeida, na freguesia da Mina, Amadora. A vítima, de 33 anos, regressava ao carro depois de ter abastecido uma máquina num café, quando um carro parou junto a ela.



Do interior saíram três homens, um dos quais armado com uma espingarda-caçadeira, que começaram desde logo a agredir o comerciante.



A verba roubada foi retirada de dentro da viatura da vítima, que ficou ainda sem dois telemóveis que levava.



Teve de receber tratamento médico. A PJ investiga.