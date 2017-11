Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espancam taxista e roubam o carro

Falsos clientes tramados pelo GPS. Um acabou preso.

09:19

Um motorista de táxi, de 72 anos, foi violentamente agredido a soco por dois clientes e expulso do próprio carro.



Durante algumas horas, os assaltantes fizeram-se transportar no Renault Fluence da vítima, até que o táxi foi intercetado na zona da Alta de Lisboa – depois de localizado pelo GPS – e um jovem, de 17 anos, acabou por ser ali detido pela PSP.



O roubo ocorreu pelas 06h30 de ontem. Os dois homens apanharam o táxi na praça do Lumiar e pediram para serem levados à rua Professor Almeida Lima, no bairro Padre Cruz. Um sentou-se ao lado e o outro atrás do taxista. Ao chegarem ao destino, o passageiro no banco traseiro fez uma ‘gravata’ ao taxista, prendendo-lhe o pescoço – e o pendura deu-lhe um soco.



A vítima foi depois expulsa da viatura e viu os ladrões levarem o carro. O táxi tem localizador GPS e a PSP percebeu que os ladrões foram até à zona de Mafra e regressaram a Lisboa, passando por Rio de Mouro. O táxi foi intercetado na rua Tito de Morais, bem como um dos suspeitos. O outro fugiu. Foram roubados trocos da viatura e um tablet.