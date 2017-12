Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanhóis pescam em Portugal no Natal

Polícia Marítima apanhou quatro embarcações a trabalhar em zonas proibidas.

Por Ana Palma | 10:38

Todos os anos é a mesma coisa: por altura do Natal, os pescadores espanhóis que operam junto da fronteira entre Portugal e Espanha avançam para águas nacionais e pescam em zonas proibidas, com o objetivo de reforçar as capturas. Só esta semana já foram apanhadas, pela Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, quatro embarcações de pesca com operadores e tripulações espanholas a pescar em zonas interditas.



Segundo referiu ao CM o comandante Fernandes da Palma, da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, "a proximidade da quadra natalícia leva a que apareçam embarcações infratoras que tentam maximizar a captura de pescado, numa época em que a procura aumenta de forma significativa no país vizinho". Este ano, a situação levou a Polícia Marítima a "um esforço para reforçar a fiscalização na zona da fronteira" durante a época do Natal.



As quatro embarcações apanhadas a pescar em zona interdita pela Polícia Marítima foram alvo de autos de contraordenação. Uma é um arrastão e as restantes são embarcações de boca aberta. Todas elas têm matrícula portuguesa, mas têm armadores e tripulações espanholas. "Além do pescado, dedicam-se também à captura de bivalves", explicou ainda o comandante Fernandes da Palma. Nenhuma das embarcações em causa foi apreendida, pois estavam a utilizar artes legais. "Os locais onde estavam a pescar é que são interditos", frisou o responsável.