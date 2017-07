Espanhol suspeito de vários delitos detido depois de assalto em Vinhais

Suspeito foi apanhado meia hora depois do assalto do outro lado da fronteira, pela Guarda Civil espanhola.

Por Lusa | 12.07.17

Um espanhol de 36 anos suspeitos de vários crimes em Espanha foi esta quarta-feira detido depois de se ter envolvido num assalto a uma estação de combustível, em Vinhais, no distrito de Bragança, revelou a GNR.O indivíduo terá ameaçado o operador das bombas de gasolina de Vinhais "com uma tesoura, recolheu à volta de mil euros da caixa registadora e pôs-se em fuga", segundo as Relações Públicas do Comando Distrital de Bragança da GNR.Meia hora depois do assalto em Portugal, o suspeito foi apanhado do outro lado da fronteira, pela Guarda Civil espanhola, na localidade de Cavados-Agudinha.Segundo a GNR, o indivíduo ficou detido em Espanha, onde tinha já efetuado outros delitos e era conhecido das autoridades.A Guarda Civil espanhol apreendeu-lhe o carro em que se deslocava e que tinha sido furtado em Verín (Espanha), de acordo ainda com a informação da GNR