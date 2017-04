Esperados 6 mil na Feira do Emprego de Famalicão

A Quinzena da Educação, que decorre de 18 de abril a 11 de maio, fica também marcada pela apresentação do programa Orienta-te, que é divulgado no dia 3 de maio, no Lago Discount, e que se destina a jovens a partir dos 15 anos. O objetivo deste projeto inovador é promover uma aproximação entre o mundo da educação e o mundo do trabalho.



A Quinzena da Educação conta com mais de uma dezena de eventos, com o objetivo de abrir a escola à comunidade.



Lado a lado irá decorrer a Mostra Pedagógica, com a participação de todos os agrupamentos de escolas do concelho, cooperativas de ensino e também escolas profissionais.A Quinzena da Educação, que decorre de 18 de abril a 11 de maio, fica também marcada pela apresentação do programa Orienta-te, que é divulgado no dia 3 de maio, no Lago Discount, e que se destina a jovens a partir dos 15 anos. O objetivo deste projeto inovador é promover uma aproximação entre o mundo da educação e o mundo do trabalho.A Quinzena da Educação conta com mais de uma dezena de eventos, com o objetivo de abrir a escola à comunidade.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Quatro mil estudantes e mais dois mil desempregados do concelho de Vila Nova de Famalicão devem passar nos próximos dias 3 e 4 de maio pela Feira do Emprego que vai decorrer no Lago Discount e que vai contar com a presença de mais de 40 empresas, universidades e instituições, que estarão em contacto direto com os potenciais novos colaboradores.Em paralelo decorre a Quinzena da Educação, este ano com uma novidade: o programa Orienta-te, cujo objetivo é apoiar os estudantes e os profissionais no processo de gestão e desenvolvimento das suas carreiras.A Feira do Emprego – que pretende dar a conhecer aos seus visitantes os perfis profissionais procurados pelas empresas, através da realização de conferências e de sessões de apresentação e também de recrutamento – insere-se no programa de mais uma edição da Quinzena da Educação, uma iniciativa que é promovida pela autarquia local.