“Espero ter força para o enfrentar”

"Vai ser difícil encarar o Paulo em tribunal"





Acredita que a atenção mediática do seu desaparecimento ajudou a que fosse encontrada com vida. Internada em estado grave no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, teve uma recuperação que surpreendeu médicos e amigos, e regressou à aldeia de Azinheira dos Barros, em Grândola, quarta-feira à noite, mas vai continuar a receber apoio psicológico da APAV. "Vai com o tempo. Com calma e tratamento hei de ultrapassar".

"Tentava pensar que ainda ia voltar a ver os meus filhos. E os amigos e a família do coração", conta aoAnabela Lopes, de lágrimas nos olhos, recordando como suportou os momentos mais negros durante os cinco dias em que esteve sequestrada por Paulo Roque.A mulher de 37 anos, que chegou a pensar que "ia morrer" às mãos do ex-companheiro, que violentamente a agrediu e violou, tentou ainda assim acreditar que a sua história podia ter um final feliz. "Eu sabia que havia pessoas que não se iam esquecer de mim e que iam fazer por me achar. Isso foi muito importante para não perder a esperança", conta, ainda física e emocionalmente debilitada.A tentar regressar à normalidade, Anabela admite, no entanto, que não sabe como vai reagir se tiver que enfrentar Paulo Roque em tribunal, e recordar os momentos de terror que viveu, desde que o homem a raptou, a 1 de janeiro, até que as autoridades a resgataram, quando ele já se preparava para lhe tirar a vida, estrangulando-a com uma abraçadeira de plástico. "Não sei se estou preparada. Logo se verá...", diz Anabela.