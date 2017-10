Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espião português acusado em Itália

Carvalhão Gil está preso em casa.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:44

Frederico Carvalhão Gil, o espião de topo do SIS detido em maio de 2016 em Roma quando se preparava para entregar documentos secretos da Nato a um elemento da secreta russa, vai também ser acusado pela Justiça italiana. O português, de 58 anos, já foi acusado pelo Ministério Público português de espionagem, corrupção e violação do segredo de Estado. Itália vai imputar-lhe um crime relacionado com a tentativa de divulgação de documento secreto.



O espião russo, Sergey Nicolaevich Pozdnyakov, também acusado em Portugal, já recebeu a notificação da procuradoria de Roma de que a investigação está concluída. Segue-se a acusação italiana. Este homem, que está com paradeiro desconhecido desde que foi libertado pelo tribunal de Roma, terá entregue entre 2010 e 2015 mais de 70 mil euros ao espião do SIS. Este, em contrapartida, terá entregue segredos da Nato e do Estado português.

Os investigadores portugueses e italianos reuniram-se várias vezes e realizaram a operação em conjunto.