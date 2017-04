Esquadra com muita humidade e infiltrações

CM questionou o Ministério da Administração Interna mas não obteve resposta.



Tem infiltrações, muita humidade nas paredes e alguns carros de serviço com mais de 20 anos. São estas as condições existentes na esquadra da PSP de Olhão, que foram denunciadas pelo deputado do PCP Paulo Sá.Os problemas, ao que oapurou, já foram reportados ao Ministério da Administração Interna.Foram agora tornados públicos depois de uma visita do deputado comunista no passado dia 27 de março. Segundo o PCP, a esquadra tem "infiltrações, humidade e estuque das paredes e dos tectos a cair". As salas de detenção foram desativadas "por não cumprirem as normas aplicáveis", devido às infiltrações que deterioraram as paredes, obrigando à transferência dos detidos para Faro. A cozinha e casas de banho são "antiquadas e os caixilhos das janelas degradados".