Esquadra da PSP fecha durante a noite

Comando de Lisboa decidiu colocar esquadra de Arroios a trabalhar apenas 12 horas por dia.

Por M.C. | 09:15

A esquadra da PSP de Arroios, em Lisboa, reabriu no dia 4 de janeiro após ter encerrado durante cerca de duas semanas. O comando da PSP de Lisboa decidiu agora colocar a esquadra a trabalhar apenas 12 horas por dia.



Estas instalações integram uma lista de esquadras de Lisboa e do Porto em risco de fechar.



Por agora, e enquanto esse fecho não é consumado, foi decidido manter a esquadra aberta entre as 07h00 e as 19h00, apenas para receção de queixas, mantendo um carro-patrulha à porta.