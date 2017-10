Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esquema do asilo liberta refugiados

Usam demora na apreciação dos recursos para saírem livres.

Por Miguel Curado | 08:41

Dezenas de refugiados colocados no Centro de Instalação Temporária (CIT) do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Aeroporto de Lisboa poderão ter de ser libertados. Em causa está um esquema feito por uma rede internacional, que aproveita a morosidade da Justiça na apreciação dos recursos de pedidos de asilo político, obrigando o Estado a libertar os requerentes.



Este esquema já não é novo. Em 2014, o advogado Pedro Silva foi preso, por integrar um grupo que fazia entrar no espaço Schengen mulheres de um país africano usando o mesmo esquema. Nas últimas semanas, dezenas de africanos têm chegado ao aeroporto com documentos falsos.



Detetada a irregularidade, formulam o pedido de asilo político ao SEF, avançando então três advogados para prestar apoio jurídico.



Os imigrantes esperam pelo desfecho no CIT. Neste momento, esta infraestrutura conta com 90 pessoas, quando a lotação máxima é de 60. Grande parte destes imigrantes poderão ter de ser libertados em breve, pois o Estado português não os pode reter mais que dois meses.



O CM pediu um comentário ao SEF, mas o mesmo não chegou em tempo útil.