Esquerda contra mais demolições na Culatra

PCP e BE contra intenção da sociedade Polis da Ria Formosa.

Por João Mira Godinho | 10:20

O PCP e o Bloco de Esquerda assumiram posições públicas contra a intenção da Sociedade Polis da Ria Formosa em avançar com mais demolições nos núcleos dos Hangares e Farol da ilha da Culatra. Os bloquistas vão mesmo apresentar um projeto, na Assembleia da República, que visa impedir a tomada de posse administrativa das construções.



"É preciso dizer basta", reclama o PCP/Algarve que considera as novas demolições "a continuação de um processo, iniciado pelo governo PSD/CDS e prosseguido pelo atual Governo PS, que tem como objetivo último (...) entregar este valioso território aos interesses de grupos económicos". Os comunistas prometem "apoio" à população das ilhas barreiras.



Já o BE, através do deputado João Vasconcelos, eleito pelo Algarve, promete "apresentar um projeto de resolução no Parlamento e fazer todos os esforços para travar a tomada de posse e as demolições, apesar de o Governo mostrar alguma resistência ao cumprimento das resoluções aprovadas na Assembleia da República (AR)". O deputado, que fez o anúncio, ontem, após visitar os núcleos dos Hangares e Farol , recordou duas resoluções, aprovadas na AR, que recomendam ao Governo a requalificação e enquadramento dos núcleos habitacionais da ria Formosa.



Recorde-se que em meados de janeiro, proprietários de 22 habitações nos núcleos dos Hangares e Farol receberam notificações para a tomada de posse administrativa das construções por parte da sociedade Polis.