“Esse monstro merece sofrer”

Fazia uma vida normal, trabalhava e tinha uma nova companheira. De forma a passar despercebido, deixara crescer barba e o cabelo.A captura ocorreu no âmbito de um mandado de detenção europeu emitido pelo Ministério Público de Lagos, na sequência da investigação da Polícia Judiciária de Portimão. O processo de extradição está em curso mas ainda não há data para a entrega do homicida às autoridades portuguesas.

A mãe de Bruna Nunes, a jovem que foi violada e morta pelo padrasto, em Aljezur, espera que o antigo companheiro, suspeito do crime e capturado na Roménia na semana passada, depois de mais de dois anos em fuga, seja condenado a uma pena pesada. Mihai Oprea, de nacionalidade romena, será extraditado nos próximos dias para Portugal, mas ainda não há uma data certa para ser entregue às autoridades portuguesas."Nada vai trazer de volta a minha filha e eu não desejo mal a ninguém, mas esse monstro assassino merece sofrer o triplo daquilo que fez sofrer a Bruna", confidenciou aoa mãe da jovem, Lília Silva. Bruna, de apenas 16 anos, foi dada como desaparecida a 11 de dezembro de 2014. Nos dias seguintes, o padrasto, de 35 anos, até ajudou nas buscas. "Andou comigo dois dias a procurar a minha filha. Nunca houve nenhum indício que me levasse a suspeitar de alguma coisa", confessa desolada a mãe da jovem, que espera agora "que se faça justiça".O corpo de Bruna foi encontrado com as mãos atadas e sinais de extrema violência física, tendo o assassino ocultado o cadáver num descampado. Depois, Mihai roubou o carro da companheira e fugiu para a Roménia. Miguel, como era conhecido em Aljezur, foi capturado pela polícia romena na cidade de Cluj, a mais de 1000 quilómetros da zona de onde era natural.