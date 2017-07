Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estação de Arroios fecha para renovação até 2019

Trabalhos arrancam amanhã e vão permitir circulação de comboios com seis carruagens.

Por Bernardo Esteves | 08:12

A estação de metropolitano de Arroios vai encerrar amanhã para obras de remodelação que vão permitir a circulação de comboios com seis carruagens. A reabertura da estação "está prevista para 2019", informou o Metropolitano de Lisboa (ML), sem precisar em que mês ficam concluídos os trabalhos.



"As obras têm por objetivo melhorar as condições de circulação e de acessibilidade em toda a linha Verde", afirmou o ML, acrescentando que "durante o período das obras, os clientes terão como alternativa as estações de metro mais próximas, designadamente Alameda que se situa a 400 metros aproximadamente, bem como todas as carreiras da Carris que passam nesse eixo".



A Carris anunciou esta segunda-feira que a partir de amanhã e enquanto durarem as obras a carreira 797 vai ser prolongada da Praça do Chile à Alameda.



Para passageiros e comerciantes as obras vão trazer transtornos. "Vou perder tempo todos os dias para apanhar o metro na Alameda", disse ao CM o ajudante de cozinha nepalês Nem Bhurthel, de 30 anos.



José Cardoso, proprietário há mais de 50 anos da ‘Parreirinha do Chile’, está preocupado. "A Praça do Chile vai transformar-se num estaleiro, os comerciantes vão ficar entaipados e vai ser complicado. Se isto provocar muito pó vou ter de fechar a casa", afirmou ao CM.