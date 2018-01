Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estação radionaval custa quase um milhão de euros

Terrenos deverão acolher Instituto Multidisciplinar de Ciências e Tecnologia Marinha.

Por Secundino Cunha | 09:31

Um sonho antigo que agora é concretizado. A Câmara de Esposende é a nova dona da Estação Radionaval de Apúlia, onde deverá instalar o Instituto Multidisciplinar de Ciências e Tecnologia Marinha, cumprindo dessa forma o protocolo assinado com a Universidade do Minho.



Em comunicado, o município refere que em causa estão mais de 35 mil metros quadrados de terreno, que foram alienados na sequência da decisão do Governo de desafetar essa área do domínio público militar, integrando-a no domínio privado do Estado - por aquela área, o município paga cerca de um milhão de euros.



"Este é um momento histórico para o concelho de Esposende. Por via da concretização desta negociação, será possível de-senvolver um projeto muito importante que marcará a investigação, o desenvolvimento e a inovação no concelho de Esposende, com profuso alcance internacional", refere o presidente da Câmara de Esposende, Benjamim Pereira.



Trata-se do culminar de um longo processo, que se arrastava desde que as instalações deixaram de desempenhar o papel para o qual foram construídas, em finais dos anos 40 do século passado. A estação foi então votada ao abandono e a um longo período de degradação.



"Sempre defendi que o imóvel deveria ter uma utilização pública, privilegiando-se parcerias com instituições que potenciassem e criassem novas sinergias para o desenvolvimento do concelho", acrescenta o autarca Benjamim Pereira.



A Estação Radionaval de Apúlia foi desativada em 2001, a par das de Algés, Sagres, Porto Santo e Ponta Delgada.