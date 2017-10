Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estacionamento em Guimarães custa 5,5 milhões

Parque Camões vai ter capacidade para aparcar 400 carros.

Por Secundino Cunha | 09:50

Começa a ser construído amanhã o parque de estacionamento de Camões, a meia centena de metros do largo do Toural, no centro da cidade de Guimarães.



A empreitada já foi aprovada na câmara, por unanimidade, há mais de seis anos, em setembro de 2011.



O parque - que vai custar quase 5,5 milhões de euros e que com IVA chegará aos 6,7 milhões - terá capacidade para cerca de 400 viaturas e será o maior local de aparcamento da cidade.



De acordo com a autarquia, "esta obra vai induzir a reabilitação do conjunto edificado de habitação, comércio e serviços, servir de apoio às atividades económicas e sociais do centro da cidade, e permitir a gradual pedonalização do centro histórico, dando disponibilidade de aparcamento gratuito aos seus moradores".



Realçando a reabilitação de edifícios de habitação e industriais que a construção deste parque vai proporcionar, o presidente da câmara, Domingos Bragança, assegura que, "com este empreendimento acrescentamos cidade à cidade".



O parque ocupará um quarteirão da zona edificada correspondente às ruas de Camões, da Caldeiroa e da Liberdade. Vai ainda dispor de uma cobertura ajardinada e acessível à população e, segundo o caderno de encargos, estará pronto dentro de um ano.